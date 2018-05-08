Пашинян стал премьер-министром Армении

Национальное собрание Армении избрало премьером лидера оппозиционной партии «Гражданский договор» и фракции «Елк» (Исход) Никола Пашиняна, передает РИА Новости.

За него проголосовали 59 депутатов, против — 42. Премьер-министра удалось избрать благодаря голосам, отданным членами правящей Республиканской партии Армении, уточняет агентство.

В ходе голосования 1 мая Республиканская партия отказалась его поддержать, в итоге Пашинян набрал только 45 голосов депутатов вместо нужных 53. После неудачных выборов оппозиционер призвал продолжить беспорядки в стране, уже на следующий день республиканцы пообещали, что изменят свое решение.

Оппозиционер говорил, что если его выберут премьер-министром, он покинет свой пост сразу же после соблюдения определенных условий. «Когда я увижу, что созданы полноценные условия для проведения подлинно демократических, легитимных и прозрачных выборов, то подам в отставку», — пообещал он.

Выборы нового главы правительства прошли на фоне политического кризиса в стране. Все началось в середине апреля с митингов после назначения бывшего президента страны Сержа Саргсяна на пост премьер-министра. Тогда же Пашинян в ультимативной форме требует избрать премьер-министром себя.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!