Правящая партия Армении пообещала отдать власть лидеру оппозиции

Правящая в Армении Республиканская партия обеспечит избрание лидера оппозиции, депутата Национального собрания страны Никола Пашиняна необходимым числом голосов для избрания его премьер-министром. Об этом в понедельник, 7 мая, заявил вице-спикер парламента, пресс-секретарь партии Эдуард Шармазанов, передает ТАСС.
«Мы решили, что обеспечим соответствующим числом голосов Пашиняна, чтобы 8 мая выборы премьера состоялись. Мы сами решили, кто из нашей фракции будет голосовать за Пашиняна», — отметил Шармазанов.
Он не уточнил, сколько республиканцев отдадут свои голоса оппозиционеру.
Голосование на выборах премьера назначено на 8 мая. В них будет участвовать единственный кандидат — Никол Пашинян. Во время первого голосования, которое состоялось 1 мая, он также был единственным претендентом на пост, однако фракция правящей Республиканской партии отказалась его поддержать. В итоге Пашинян набрал только 45 голосов депутатов вместо нужных 53. После неудачных выборов оппозиционер призвал продолжить беспорядки в стране, уже на следующий день республиканцы пообещали, что изменят свое решение.