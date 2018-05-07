Правящая партия Армении пообещала отдать власть лидеру оппозиции

Правящая в Армении Республиканская партия обеспечит избрание лидера оппозиции, депутата Национального собрания страны Никола Пашиняна необходимым числом голосов для избрания его премьер-министром. Об этом в понедельник, 7 мая, заявил вице-спикер парламента, пресс-секретарь партии Эдуард Шармазанов, передает ТАСС.

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«Мы решили, что обеспечим соответствующим числом голосов Пашиняна, чтобы 8 мая выборы премьера состоялись. Мы сами решили, кто из нашей фракции будет голосовать за Пашиняна», — отметил Шармазанов.

Он не уточнил, сколько республиканцев отдадут свои голоса оппозиционеру.

Голосование на выборах премьера назначено на 8 мая. В них будет участвовать единственный кандидат — Никол Пашинян. Во время первого голосования, которое состоялось 1 мая, он также был единственным претендентом на пост, однако фракция правящей Республиканской партии отказалась его поддержать. В итоге Пашинян набрал только 45 голосов депутатов вместо нужных 53. После неудачных выборов оппозиционер призвал продолжить беспорядки в стране, уже на следующий день республиканцы пообещали, что изменят свое решение.

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