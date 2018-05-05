Лидер армянских протестов дождется прихода демократии

Лидер оппозиции Армении Никол Пашинян заявил, что в случае избрания его премьер-министром покинет пост сразу же после соблюдения определенных условий. Его слова передает РИА Новости.

«Когда я увижу, что созданы полноценные условия для проведения подлинно демократических, легитимных и прозрачных выборов, то подам в отставку», — заявил он.

Пашинян добавил, что в первую очередь намерен сформировать правительство национального согласия. Он не уточнил, как по его мнению должен выглядеть кабинет министров, отметив, что выбор будет делать в зависимости от политической ситуации в стране.

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Голосование на выборах премьера назначено на 8 мая. В них будет участвовать единственный кандидат — Пашинян. В первом туре выборов он также был единственным претендентом на пост, однако фракция правящей Республиканской партии Армении (РПА) отказалась его поддержать. В итоге Пашинян набрал только 45 голосов депутатов вместо нужных 53-х. После неудачных выборов оппозиционер призвал продолжить беспорядки в стране, в результате уже на следующий день РПА заявила, что изменит свое решение.

С середины апреля в Армении проходят многотысячные акции протеста, Они начались как митинги против назначения бывшего президента страны Сержа Саргсяна на пост премьер-министра, которое произошло 17 апреля, тогда же Пашинян объявил о начале «бархатной революции». Однако протесты продолжились и после того, как Саргсян сложил полномочия 23 апреля. Пашинян в ультимативной форме требует избрать премьер-министром себя.

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