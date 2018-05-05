Армянские школьники добились отставки не пустившей их на митинги директора

Директор школы в Армении, которая не пускала своих учеников на митинги, уволилась после акций протеста с требованием ее отставки. Об этом сообщает «Интерфакс» в субботу, 5 мая.

Рузанна Азизян, руководившая общеобразовательной школы №11 имени Монте Мелконяна в Ереване, уже направила заявление об увольнении мэру Еревана Тарону Маргаряну. Представитель городской мэрии сообщила об этом на собрании учительского состава в школе.

Акция протеста с требованием отставки Азизян прошла в Ереване 4 мая. В ней приняли участие несколько сотен людей. Школьники, их родители и правозащитники утверждали, что директор не разрешала подросткам участвовать в акциях протеста, организованных кандидатом на пост премьер-министра страны Николом Пашиняном, насильно удерживая их в школе.

Кроме того, за отставку директора выступали и учителя, обвинявшие ее в регулярных денежных поборах.

В Армении в середине апреля начались массовые акции протеста против назначения экс-президента страны Сержа Саргсяна на должность премьер-министра. Протестующим удалось добиться его отставки, но занявший его место Карен Карапетян также не устроил оппозицию ввиду его принадлежности к Республиканской партии. Протестующие потребовали назначить на должность премьер-министра депутата Национального собрания Никола Пашиняна, однако парламент страны 1 мая не смог избрать его на эту должность. Новое голосование состоится 8 мая.

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