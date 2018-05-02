Лидеру армянской оппозиции открыли путь к власти

Правящая Республиканская партия Армении (РПА) поддержит оппозиционного кандидата в премьер-министры. Об этом заявил глава фракции в парламенте Ваграм Багдасарян, сообщает в среду, 2 мая, panarmenian.net.

По его словам, для этого есть одно условие. «РПА проголосует за того кандидата в премьеры, кто будет обладать поддержкой одной трети депутатов парламента. У нас не будет собственного кандидата», — заявил Багдасарян. До этого решения партия провела встречу со своим главой и бывшим президентом страны Сержем Саргсяном.

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Голосование на выборах премьера назначено на 8 мая. Новому условию, выдвинутому республиканцами, соответствует лидер оппозиции Никол Пашинян, которого парламент республики не смог избрать 1 мая. Пашинян был единственным кандидатом, но за него отказалась голосовать фракция РПА, имеющая большинство. В итоге кандидата поддержали только 45 депутатов, в то время как для избрания главой правительства необходимы голоса 53 парламентариев.

Протесты в Армении продолжаются с середины апреля на фоне политического кризиса. После неудачных выборов 1 мая Пашинян, в ультимативном порядке требующий избрать его главой правительства, призвал продолжить акции гражданского неповиновения.

В результате 2 мая демонстранты заблокировали автомобильные дороги и метрополитен в Ереване, также из-за забастовки начались перебои в работе аэропорта Звартноц. Кроме того, сторонники армянской оппозиции заняли помещения мэрии города Гюмри.

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