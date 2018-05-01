Лидер армянской оппозиции объявил транспортную блокаду

Лидер армянской оппозиции Никол Пашинян после неудачи на выборах премьер-министра призвал своих сторонников заблокировать все дороги, а также аэропорт и железные дороги. Об этом он заявил на митинге в Ереване, передает «Интерфакс».

«С завтрашнего дня [2 мая] начинаются тотальные действия гражданского неповиновения», — объявил политик.

1 мая депутаты Национального собрания Армении проголосовали по вопросу выборов нового премьер-министра. Единственным кандидатом был Пашинян, но он получил только 45 голосов при необходимых для победы 53. Новое голосование должно состояться в течение семи дней с даты первого, в случае повторного провала парламент должен быть распущен.

Против кандидатуры Пашиняна проголосовала фракция правящей в Армении Республиканской партии.

Пашиняна выдвинула фракция «Елк», у которой в парламенте Армении девять голосов. Оппозиционная фракция «Царукян» (31 голос) и фракция «Дашнакцутюн» (семь голосов) также обещали голосовать за него. Таким образом, если представители всех вышеперечисленных фракций на повторных выборах проголосуют за оппозиционера, для победы ему необходимо шесть голосов от фракции Республиканской партии, которую в парламенте представляют 58 депутатов.

Пашинян требует, чтобы его избрали временным премьер-министром для формирования «правительства согласия». Выборы проходят на фоне продолжающихся с середины апреля многотысячных акций протеста и отставки предыдущего премьера Сержа Саргсяна.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!