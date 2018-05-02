В Армении сорвали работу парламента

Заседание Национального собрания Армении, намеченное на 2 мая, не состоялось, сообщает «Интерфакс».

Перед началом заседания зарегистрировалось 33 депутата, тогда как для обеспечения кворума необходимо присутствие 53 парламентариев.

Тем не менее, спикер армянского парламента Ара Баблоян заявил о назначении даты выборов нового премьер-министра страны — они пройдут 8 мая. Кандидатов на этот пост пока не выдвинуто.

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Часть депутатов не смогла явиться на заседание из-за протестующих, которые утром 2 мая начали перекрывать автомобильные дороги в Ереване и блокировать работу городского метрополитена. На эту причину сослались, в частности, во фракции правящей Республиканской партии. Представители второй по численности парламентской силы, оппозиционной фракции «Процветающей Армении», объявили бойкот работе парламента.

1 мая Национальное собрание Армении не смогло избрать нового премьер-министра. На этот пост претендовал только лидер оппозиции Никол Пашинян, но за его кандидатуру проголосовали только 45 депутатов, тогда как для избрания главой правительства необходимо как минимум 53 голоса. Пашиняна отказалась поддержать Республиканская партия, обладающая парламентским большинством.

После этого оппозиционер объявил о продолжении уличных протестов и призвал своих сторонников блокировать дороги, транспортные узлы и аэропорт Еревана.

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