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Оппозиция в Армении начала перекрывать дороги

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Жители армянского села Паракар перекрыли автотрассу, ведущую из Еревана в международный аэропорт «Звартноц». Об этом сообщает «Интерфакс».

Прибывшая на место полиция не препятствует действиям активистов.

С раннего утра в столице Армении перекрыты автодороги в центре и на окраинах, а также автомагистрали Юг - Север и Арарат - Ереван.

Накануне лидер армянской оппозиции Никол Пашинян после неудачи на выборах премьер-министра призвал своих сторонников заблокировать аэропорт, а также прервать автомобильное и железнодорожное сообщение в стране. Таким образом он анонсировал на 2 мая начало «тотальных действий гражданского неповиновения».

1 мая депутаты Национального собрания Армении проголосовали по вопросу выборов нового премьер-министра. Единственным кандидатом был Пашинян, но он получил только 45 голосов при необходимых для победы 53. Новое голосование должно состояться в течение семи дней с даты первого, в случае повторного провала парламент должен быть распущен.

Выборы проходят на фоне продолжающихся с середины апреля многотысячных акций протеста и отставки предыдущего премьера Сержа Саргсяна.

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