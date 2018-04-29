Протестующие в Ереване перекрыли центр города

В Ереване возобновились акции протеста. Колонна демонстрантов прошла от станции метро «Еритасардакан» («Молодежная») к Ереванскому государственному университету. Участники акции скандируют лозунги против Республиканской партии Армении, передает РИА Новости.

Основную часть демонстрантов составляют студенты. Несколько сотен сторонников оппозиции стоят на пешеходных переходах, блокируя автомобильное движение в центре армянской столицы. Полиция пока не препятствует их действиям.

Протестующие перекрыли улицы Туманян, Пушкин и проспект Маштоц, сообщает ТАСС. «Власть Республиканской партии в нашей стране закончилась. Мы хотим, чтобы студенческие советы были беспартийными. Республиканцы монополизировали университеты, не было свободной академической атмосферы», — объявил лидер оппозиционного студенческого движения Давид Петросян.

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Ранее 29 апреля лидер оппозиционного движения Армении Никол Пашинян призвал своих сторонников возобновить акции протеста. Он выступил за то, чтобы блокировать дороги и парализовать движение в городе. «Мы должны показать, что наше движение твердо стоит на ногах», — объявил он и добавил, что «внутриполитический кризис в стране близок к разрешению».

Акции протеста в Армении продолжаются с середины апреля. В результате ушел в отставку премьер-министр Серж Саргсян, в среду в парламенте страны распалась правящая коалиция после выхода из нее партии «Дашнакцутюн».

Президент Армен Саркисян назвал происходящие в республике события беспрецедентными.

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