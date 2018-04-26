Президент Армении назвал протесты в стране «гордостью всего армянства»

Президент Армении Армен Саркисян считает происходящие в республике события беспрецедентными. Об этом говорится в послании Саркисяна, которое он сделал после консультаций с политическими силами и общественно-политическими деятелями страны, сообщает «Радио Азатутюн» (местная служба «Радио Свобода»).

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«Бурные развития последних дней в нашей стране являются беспрецедентным явлением. То, как гражданское движение организованно и по пути цивилизованного развития переросло в общенародное движение, для всего армянства является предметом гордости», — заявил он.

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«Точно так же, как и [экс-президент бывший премьер-министр, ушедший в отставку 17 апреля] Серж Саргсян трезвой оценкой открыл ворота в новую Армению, все политические силы, особенно представленные в Национальном собрании, должны солидарно проложить этот путь, руководствуясь конституцией», — подчеркнул Саркисян.

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«Я убежден, что накопленная тысячелетиями национальная мудрость не позволит упустить этот исторический момент. Горд, что вижу сегодняшнюю Армению, и рад, что завтра буду жить в сильной, единой, справедливой и процветающей Армении», — добавил он.

В Армении продолжаются протесты против правящей в стране Республиканской партии. 25 апреля лидер оппозиции, депутат парламента страны Никол Пашинян заявил, что протестующие требуют «полной и безоговорочной капитуляции» правящей партии. Он также отметил, что готов выводить людей на улицы до тех пор, пока ему не дадут стать временным премьер-министром Армении. В свою очередь, председатель Национального собрания Ара Баблоян сообщил, что вопрос избрания премьера страны будет обсуждаться 1 мая на специальном заседании парламента.

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