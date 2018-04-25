Армянская оппозиция потребовала безоговорочной капитуляции правящей партии

Армянская оппозиция требует «полной и безоговорочной капитуляции» правящей в стране Республиканской партии. Об этом заявил лидер протестующих, депутат Национального собрания Никол Пашинян, передает ТАСС.
«У нас есть только одно требование — полная и безоговорочная капитуляция Республиканской партии. Все остальное для нас неприемлемо», — заявил он на акции протеста в Ереване. По его словам, к движению оппозиции в среду примкнули несколько полицейских, среди которых — «капитан правоохранительных органов». Кроме того, Пашинян заявил, что в 19:00 (18:00 мск) 25 апреля в Ереване состоится очередной митинг оппозиции.
В Армении утром 25 апреля возобновились протесты против правящей Республиканской партии. Накануне Пашинян заявил, что протесты в стране продолжатся даже после отставки Сержа Саргсяна с поста премьер-министра. Он подчеркнул, что этот пост должен занять человек из народа, а не из Республиканской партии, и сообщил о намерении возглавить правительство страны.
Саргсян, с 2008 по 2018 год занимавший пост президента, подал в отставку 23 апреля после 10 дней массовых протестов против его назначения. Он был избран на свой пост 17 апреля, в тот же день Пашинян объявил о начале «бархатной революции» в стране.
Армения отказалась от президентской формы правления в пользу парламентской республики после референдума в декабре 2015 года. За конституционную реформу проголосовали 63,37 процента избирателей.