Протестующие в Ереване пришли к штаб-квартире правящей партии

Протестующие в Ереване начали собираться возле штаб-квартиры правящей Республиканской партии Армении, сообщает Sputnik в среду, 25 апреля.
Демонстранты подходят к площади Республики сразу с нескольких сторон. На прилегающих улицах дежурит полиция, на место подъезжают бронетранспортеры и машина с колючей проволокой. При этом самому шествию силовики не препятствуют.
На место уже прибыл организатор протестных акций, лидер оппозиционной фракции «Елк» Никол Пашинян. Он предлагал представителям правящей партии переговоры, в них должны были участвовать исполняющий обязанности главы правительства, первый вице-премьер Карен Карапетян, спикер парламента Армении Ара Баблоян и глава парламентской фракции правящей партии Ваграм Багдасарян. Однако днем ранее стало известно, что встречу отменили, причины не уточняются.
24 апреля Пашинян заявил, что протесты в стране продолжатся даже после отставки премьер-министра. Он подчеркнул, что этот пост должен занять человек из народа, а не из правящей партии, и заявил о намерении возглавить правительство страны.
Бывший премьер-министр Армении Серж Саргсян, ранее занимавший пост президента, подал в отставку 23 апреля после 10 дней массовых протестов против его назначения. Он был избран на свой пост 17 апреля, в тот же день Пашинян объявил о начале «бархатной революции» в стране.
Армения отказалась от президентской формы правления в пользу парламентской республики после референдума в декабре 2015 года. За конституционную реформу проголосовали 63,37 процента избирателей.