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В Армении решили продолжить протесты после смены власти

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Никол Пашинян

Лидер армянской оппозиции Никол Пашинян заявил, что протесты в стране продолжатся, пока не будут выполнены требования митингующих. Об этом он рассказал на пресс-конференции в Ереване во вторник, 24 апреля, передает РИА Новости.

Он подчеркнул, что новый лидер страны должен быть из народа, а не из правящей партии, а досрочные выборы в парламент необходимо провести в ближайшее время. До тех пор, пока это не будет сделано, отметил Пашинян, протестующие останутся на улице.

Ранее во вторник оппозиционер заявил о намерении возглавить правительство страны.

Бывший премьер-министр Армении Серж Саргсян объявил об уходе с должности днем 23 апреля после 10 дней массовых протестов в Ереване. Исполняющим обязанности главы правительства стал первый вице-премьер Карен Карапетян.

С 13 апреля в столице Армении и других городах страны проходили акции протеста из-за назначения Саргсяна на должность премьер-министра. В Ереване активисты блокировали здания государственных органов, происходили стычки с полицией. Национальное собрание Армении избрало Саргсяна премьер-министром 17 апреля, в тот же день Пашинян объявил о начале «бархатной революции» в Армении.

Армения отказалась от президентской формы правления в пользу парламентской республики после референдума в декабре 2017 года. За конституционную реформу проголосовали 63,37 процента избирателей.

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