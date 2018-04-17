Армянская оппозиция заблокировала правительственные здания

В Ереване противники назначения бывшего президента страны Сержа Саргсяна на должность премьер-министра приступили к блокированию зданий государственных органов. Об этом сообщает «Интерфакс».

Оппозиционеры окружили здания Генеральной прокуратуры, министерства иностранных дел и Комитета по государственным доходам. У входа в каждое здание стоят по 10-15 человек, которые блокируют двери.

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«Радио Азатутюн» (местная служба «Радио Свобода») отмечает, что заблокированы были также здания кассационного суда, Центрального банка и новый корпус правительства, где находятся несколько ведомств, в том числе министерство иностранных дел и министерство юстиции.

Протестующими руководит лидер партии «Гражданский договор», депутат оппозиционной парламентской фракции «Елк» («Выход») Никол Пашинян, который ранее объявил о начале «бархатной революции». В Ереване с 16 апреля проходят стычки демонстрантов с полицией, задержаны как минимум 59 человек.

Пашинян объявил, что в 18:30 по местному времени (17:30 мск) на площади Республики в центре Еревана состоится митинг. «Я надеюсь, что наш митинг станет самым многолюдным за всю историю республики», — отметил оппозиционер

В Национальном собрании Армении проходит заседание, на котором обсуждается вопрос о назначении Саргсяна на пост премьер-министра, против чего протестуют сторонники Пашиняна. Кандидатуру Саргсяна выдвинула правящая Республиканская партия.

В 2017 году Армения отказалась от президентской формы правления и стала парламентской республикой. Решение было принято после референдума. Согласно данным Центризбиркома страны, за конституционную реформу проголосовали 63,37 процента избирателей (около 825 тысяч человек), против — 32,32 процента (421 тысяча граждан). Окончательный переход на новую форму правления состоится после избрания премьер-министра.

Серж Саргсян покинул пост президента страны 9 апреля 2018 года. Он занимал его 10 лет.

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