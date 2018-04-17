В Армении объявили «бархатную революцию»

Лидер протестующих в Ереване, глава оппозиционной партии Армении «Гражданский договор» Никол Пашинян объявил начало «бархатной революции». Об этом во вторник, 17 апреля, сообщает ТАСС.

«В стране назревает революционная ситуация. В городах Гюмри, Иджеван, Ванадзор, Капан и Метсамор протестующие блокируют улицы и межгосударственные дороги. Люди не идут на работу, начались массовые забастовки», — сказал он и добавил, что революция должна быть «народной и мирной».

В данный момент в парламенте Армении проходит заседание, на котором обсуждается вопрос о назначении бывшего президента страны Сержа Саргсяна на пост премьер-министра, против чего протестуют сторонники Пашиняна. Кандидатуру Саргсяна выдвинула правящая Республиканская партия.

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Митингующие с утра начали блокировать подъезды к зданию парламента в Ереване, радикальная оппозиция проводит шествие по центру города, также в разных районах происходят локальные стычки с полицией. По данным оппозиции, в отделение были доставлены 30 протестующих. Полиция предупредила о возможном применении силы.

16 апреля сторонники Пашиняна уже блокировали улицы Еревана и попытались прорваться к зданию парламента, в результате полиция вынуждена была применить спецсредства. По последним данным ТАСС, в результате стычки в больницах оказались 12 человек. Генеральная прокуратура Армении возбудила уголовное дело по факту массовых беспорядков.

В декабре 2017 года Армения отказалась от президентской формы правления и стала парламентской республикой. Решение было принято после референдума. Согласно официальным данным Центризбиркома страны, за конституционную реформу проголосовали 63,37 процента избирателей (около 825 тысяч человек), против — 32,32 процента (421 тысяча граждан). Окончательный переход на новую форму правления состоится после избрания премьер-министра.

Серж Саргсян покинул пост президента страны 9 апреля 2018 года. Он занимал его 10 лет.

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