Саркисян сменит Саргсяна на посту президента Армении

Национальное собрание Армении (парламент страны) путем тайного голосования избрало президентом республики единственного кандидата на эту должность Армена Саркисяна. Об этом сообщает «Интерфакс».

За кандидатуру Саркисяна проголосовали 90 депутатов при 79 необходимых (всего в Национальном собрании 105 депутатов). Десять парламентариев высказались против, еще один бюллетень был признан недействительным.

Кандидатуру Саркисяна поддерживали три из четырех парламентских фракций — Республиканская партия, Армянская революционная федерация «Дашнакцутюн» и блок «Царукян», против выступали депутаты от фракции «Елк».

В 1996-1997 годах избранный президент был премьер-министром страны. Полномочия действующего президента Армении Сержа Саргсяна завершатся 9 апреля, в тот же день Саркисян займет должность. Предполагается, что руководить страной он будет в течение семи лет, конституцией страны переизбрание не предусмотрено.

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