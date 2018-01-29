Армения отреагировала на поставки Россией оружия Азербайджану

Россия играет большую роль в деле сохранения стабильности и безопасности в Закавказье. Об этом в понедельник, 29 января, заявил министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян, комментируя факт продажи Москвой вооружения Азербайджану, передает агентство «Новости-Армения».

«Мы со своей стороны делаем все необходимое для того, чтобы сохранить военный баланс в регионе, закупая вооружение у Москвы по льготным ценам. Россия как сопредседатель Минской группы ОБСЕ и как важнейший региональный актор играет важную роль в деле обеспечения региональной безопасности», — заявил Налбандян.

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Он также отметил, что Ереван в рамках партнерских отношений с Москвой делает все возможное для повышения собственной обороноспособности. «В 2010 году, когда был подписан новый договор о функционировании [102-й] российской военной базы в Армении, в нем особым пунктом было отмечено, что российская сторона будет предоставлять Армении новое вооружение, что сейчас и происходит», —указал Налбандян.

В декабре 2017 года парламент Армении ратифицировал договор с Россией о предоставлении Еревану государственного экспортного кредита на сумму в 100 миллионов долларов для финансирования поставок продукции военного назначения российского производства. В том же месяце закон о ратификации соглашения по кредиту был подписан президентом страны Сержем Саргсяном.

19 января Министерство обороны Азербайджана сообщило о прибывшей в республику партии новой военной техники из России. В Баку заявили о передаче вооружений в распоряжение воинских частей, дислоцированных на линии фронта, «в кратчайшие сроки». Представители Азербайджана подчеркнули, что прибывшее в страну вооружение «было успешно применено в ходе боевых операций» в Нагорном Карабахе в апреле 2016 года.

Между Арменией и Азербайджаном продолжается конфликт в Нагорном Карабахе. Республика, населенная преимущественно этническими армянами, провозгласила независимость от Азербайджана в 1991 году. Баку попытался вернуть регион под свой контроль посредством силовой операции, но потерпел неудачу. В 1994 году Азербайджан, Армения и непризнанная Нагорно-Карабахская Республика подписали при посредничестве России Бишкекский протокол о перемирии.

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