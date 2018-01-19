В Азербайджане показали прибывшую из России военную технику

В Азербайджан поступила очередная партия новой военной техники из России. Об этом сообщается на сайте министерства обороны республики.

«Доставленная судами из России в Бакинский порт большая партия современной военной техники и боеприпасов после комплексного приема в кратчайшие сроки будет передана в распоряжение воинских частей, дислоцированных на линии фронта», — отметили в ведомстве.

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Как добавили в министерстве, «данный вид военной техники был успешно применен в ходе боевых операций» в Нагорном Карабахе в апреле 2016 года. «Уничтожение большого количества живой силы, техники и других средств противника показали его высокую эффективность», — подчеркнули азербайджанские военные.

Азербайджан с 2000-х годов активно закупал оружие в России, крупный пакет контрактов был подписан в начале 2010-х и оценивался не менее чем в четыре миллиарда долларов. По нему Баку получил около 100 танков Т-90С, 100 БМП-3, 18 САУ 2С19М1 «Мста-С», 18 САУ 2С31 «Вена», 18 РСЗО 9А52 «Смерч» и 18 тяжелых огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепек», 10 боевых машин самоходного противотанкового комплекса «Хризантема-С», а также 300 ПЗРК «Игла-С» с боекомплектом 1,5 тысячи ракет и большой комплект инженерно-саперной техники.

Кроме того, Азербайджану переданы два дивизиона дальнобойной зенитной ракетной системы С-300ПМУ-2 «Фаворит» и несколько батарей войскового зенитного комплекса «Тор-М2Э». ВВС получили 60 транспортных вертолетов Ми-17 и 24 ударных вертолета Ми-35М.

Между Арменией и Азербайджаном продолжается конфликт в Нагорном Карабахе. Республика, населенная преимущественно этническими армянами, провозгласила независимость от Азербайджана в 1991 году. Баку попытался вернуть регион под свой контроль посредством силовой операции, но потерпел неудачу. В 1994 году Азербайджан, Армения и непризнанная Нагорно-Карабахская Республика подписали при посредничестве России Бишкекский протокол о перемирии.

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