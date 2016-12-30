В Армении сообщили о возобновлении боев на границе с Азербайджаном

Пресс-секретарь министра обороны Армении Арцрун Ованнисян заявил, что 30 декабря на армяно-азербайджанской границе продолжились столкновения силовиков двух стран. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Этой ночью последовало логическое продолжение вчерашней азербайджанской провокации: армянские подразделения осуществили карательные действия, в результате чего потери противника составили еще четыре человека», — заявил Ованнисян. Позже он добавил, что установлена гибель пятого азербайджанского военнослужащего.

По словам представителя оборонного ведомства, Ереван имеет в своем распоряжении неопровержимые доказательства больших потерь противника.

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В свою очередь, в пресс-службе Минобороны Азербайджана опровергли информацию о потерях. «Если у армянской стороны есть "неопровержимые доказательства", пусть они их представят», — сказали в ведомстве.

Днем ранее на армяно-азербайджанской границе в районе села Чинари произошел бой. В Ереване отметили, что противник потерял убитыми семь человек, погибли также три армянских военнослужащих. В Баку сообщили, что в ходе столкновений пропал без вести солдат Чингиз Гурбанов.

Между Арменией и Азербайджаном продолжается конфликт в Нагорном Карабахе. Республика, населенная преимущественно этническими армянами, провозгласила независимость от Азербайджана в 1991 году. Баку попытался вернуть регион под свой контроль посредством силовой операции, но потерпел неудачу. В 1994 году Азербайджан, Армения и непризнанная НКР подписали при посредничестве России Бишкекский протокол о перемирии.