Протестующие в Ереване подрались с полицией

В центре Еревана начались стычки между полицией и выступающими против назначения бывшего президента Армении Сержа Саргсяна на должность премьер-министра. Об этом сообщает ТАСС.

Митингующие попытались прорваться сквозь колючую проволоку к зданию парламента Армении, в результате силовики были вынуждены применить спецсредства. Есть пострадавшие. К парламенту протестующих привел лидер оппозиционной партии «Гражданский диалог», депутат парламента Никол Пашинян.

«Интерфакс» уточняет, что колючая проволока натянута по всей центральной улице города — проспекту Баграмяна. Демонстранты также перекрыли ключевые дороги Еревана.

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Саргсяна на должность премьера выдвинула правящая Республиканская партия, 16 апреля должно пройти официальное выдвижение. Выборы премьер-министра Армении состоятся 17 апреля.

В декабре 2017-го Армения отказалась от президентской формы правления и стала парламентской республикой. Решение было принято после референдума. Согласно официальным данным Центризбиркома страны, за конституционную реформу проголосовали 63,37 процента избирателей (около 825 тысяч человек), против — 32,32 процента (421 тысяча граждан). Недействительными были признаны 53,4 тысячи бюллетеней.

Серж Саргсян покинул пост президента страны 9 апреля. Он занимал его 10 лет.

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