Россия выдаст Армении беспроцентный кредит на закупку оружия

Россия собирается предоставить Армении очередной кредит на закупку партии вооружения у Москвы. Об этом со ссылкой на газету «Жаманак» сообщает агентство «Новости-Армения».

Источник издания указывает, что подобный шаг станет ответом России Азербайджану, который отдает предпочтение турецким, пакистанским, израильским и белорусским поставщикам вооружений, отказываясь приобретать оружие у Москвы. «Россияне хотят дать понять, что если Азербайджан действительно хочет проверить качество и эффективность российского оружия, то Армения может продемонстрировать это», — написала газета.

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Отмечается, что в этот раз российский кредит будет беспроцентным. Партия оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер» будет размещена на армяно-азербайджанской границе, утверждает «Жаманак».

Министерство обороны Армении информацию о новом оборонном кредите от России не опровергло, передает «Sputnik Армения». Источники агентства в военных кругах сообщили, что «российская сторона намерена вооружать Армению до тех пор, пока, по мнению Генштаба России, не будет достигнут полный паритет между Ереваном и Баку». При этом собеседники «Sputnik Армения» не подтвердили, что Ереван будет закупать именно «Искандеры». «В семилетнем плане развития Вооруженных сил Армении предусмотрено приобретение современных эффективных систем, и вовсе не обязательно, чтобы это были "Искандеры"», — рассказали агентству.

В январе Министерство обороны Азербайджана показало прибывшую в страну очередную партию новой военной техники из России. В ведомстве отметили, что военная техника «была успешно применена в ходе боевых операций» в Нагорном Карабахе в апреле 2016 года. «Уничтожение большого количества живой силы, техники и других средств противника показали его высокую эффективность», — подчеркнули азербайджанские военные.

В декабре 2017 года парламент Армении ратифицировал договор с Россией о предоставлении Еревану государственного экспортного кредита на сумму в 100 миллионов долларов для финансирования поставок продукции военного назначения российского производства. В том же месяце закон о ратификации соглашения по кредиту был подписан президентом страны Сержем Саргсяном.

В феврале 2016 года Москва выделила Еревану государственный экспортный кредит в резмере 200 миллионов долларов на покупку российского оружия. На эти средства Армения закупила пусковые установки реактивной системы залпового огня «Смерч» и боеприпасы к ней, зенитные ракетные комплексы «Игла-С» и ракеты к нему, наземные комплексы исполнительной радиотехнической разведки «Автобаза-М» и другие виды вооружений.

Между Арменией и Азербайджаном продолжается конфликт в Нагорном Карабахе. Республика, населенная преимущественно этническими армянами, провозгласила независимость от Азербайджана в 1991 году. Баку попытался вернуть регион под свой контроль посредством силовой операции, но потерпел неудачу. В 1994 году Азербайджан, Армения и непризнанная Нагорно-Карабахская Республика подписали при посредничестве России Бишкекский протокол о перемирии.

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