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В мэрию Еревана вызвали психиатров и скорую из-за банок с фекалиями

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Factor tv / YouTube

Представители армянской оппозиционной фракции «Еркир цирани» («Страна абрикосов») принесли на заседание Совета старейшин Еревана в мэрии банки с фекалиями, которые предназначались мэру. В результате заседание было сорвано, а на место происшествия пришлось вызвать медиков. Об этом сообщает «Sputnik Армения».

Член фракции Мариам Хачатрян собиралась передать их главе города Тарону Маркаряну, однако ее остановили депутаты от Республиканской партии Армении (РПА). Содержимое банок оказалось на полу, в зале заседаний распространилось зловоние.

На место были вызваны сотрудники полиции и бригада психиатров. Советник мэра Еревана Мария Барагамян сообщила, что из-за запаха, распространившегося по всему помещению, член фракции РПА в Совете старейшин композитор Мартин Вардазарян был госпитализирован.

По словам членов «Еркир цирани», жители столичного административного округа Нубарашен ежедневно страдают от запаха канализационных вод, поскольку коммунальные службы города не предпринимают мер для починки прорвавшей канализационной трубы. Таким образом они собирались напомнить об этом мэру.

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