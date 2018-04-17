Саргсяна избрали премьер-министром Армении на фоне протестов оппозиции

Бывший президент Армении Серж Саргсян избран премьер-министром страны. Об этом сообщает «Sputnik Армения».

На специальном заседании Национального собрания Армении 77 депутатов парламента проголосовали за назначение Саргсяна, 17 проголосовали против. Всего на заседании присутствовали 94 депутата, Саргсяну требовалось получить 53 голоса для избрания.

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Согласно поправкам в конституцию страны, принятым в декабре 2015 года, с 2018-го премьер-министр Армении становится фактическим главой государства. С 2008 по 2018 год Саргсян был президентом Армении. После него должность занял Армен Саркисян, который, согласно тем же поправкам, получает представительские функции.

В отличие от президента, который теперь может занимать свой пост не более одного семилетнего срока, премьер-министр может избираться неограниченное количество раз.

В Ереване 16 и 17 апреля проходят массовые акции протеста из-за назначения Саргсяна на должность премьер-министра. В столице заблокированы здания государственных органов, по всему городу происходят стычки оппозиционеров с полицией. Акции возглавляет лидер партии «Гражданский договор», депутат оппозиционной парламентской фракции «Елк» («Выход») Никол Пашинян. В 18:30 по местному времени (17:30 мск) на площади Республики в центре Еревана состоится очередной митинг. «Я надеюсь, что наш митинг станет самым многолюдным за всю историю республики», — сказал Пашинян. Утром 17 апреля он объявил о начале «бархатной революции» в стране.

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