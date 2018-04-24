Лидер армянской оппозиции захотел стать главой государства

Лидер протестного движения Армении, депутат оппозиционной парламентской фракции «Елк» («Выход») в Национальном собрании Никол Пашинян намерен возглавить правительство страны. Об этом РБК сообщил соратник Пашиняна, член городского совета Еревана и правления партии «Гражданский договор» Ален Симонян.

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Он указал, что Пашинян заявит об этом на переговорах с временно исполняющим обязанности премьер-министра Армении Кареном Карапетяном, которые состоятся 25 апреля. Лидер оппозиции намерен пребывать в статусе главы правительства до проведения досрочных выборов в парламент, отметил Симонян.

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Ключевым требованием оппозиции после отставки Сержа Саргсяна с поста премьер-министра страны является ​избрание Пашиняна на пост главы правительства, а также парламентские перевыборы, подчеркнул Симонян. «Новым премьер-министром должен стать тот, кого выберет народ. Естественно, получается, что это Пашинян», — указал он. По его словам, народные выборы пройдут на площади Республики в ходе одного из митингов.

На посту премьер-министра Пашинян планирует сформировать временное правительство. Симонян также уверен, что парламент должен утвердить на пост врио премьера именно лидера «Гражданского договора».

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Также Симонян сообщил, что на парламентские выборы партия «Гражданский договор», лидером которой является Пашинян, пойдет отдельно, а не в составе существующей сейчас фракции «Елк». «Блока "Елк" де-факто больше не существует... Мы пойдем от партии "Гражданский договор", потому что две другие партии («Светлая Армения» и «Республика» — прим. «Ленты.ру») нас не поддержали в протестах, с какой стати нам с ними оставаться?» — отметил он.

Согласно пункту 3 статьи 149 Конституции Армении в случае отставки премьер-министра и после принятия отставки правительства парламентские фракции обладают правом выдвинуть своих кандидатов на пост премьер-министра в течение семи дней. Затем Национальное собрание Армении должно избрать нового премьера большинством голосов. Фракция «Елк» представлена в армянском парламенте девятью депутатами (всего их 105).

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Серж Саргсян заявил об уходе с должности премьера днем 23 апреля после 10 дней массовых протестов в Ереване. Исполняющим обязанности главы правительства стал первый вице-премьер Карен Карапетян.

С 13 апреля в столице Армении и других городах страны проходили акции протеста из-за назначения Саргсяна на должность премьер-министра. В Ереване активисты блокировали здания государственных органов, происходили стычки с полицией. Национальное собрание Армении избрало Саргсяна премьер-министром 17 апреля, в тот же день Пашинян объявил о начале «бархатной революции» в Армении.

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