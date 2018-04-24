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Лидер армянской оппозиции захотел стать главой государства

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Никол Пашинян

Лидер протестного движения Армении, депутат оппозиционной парламентской фракции «Елк» («Выход») в Национальном собрании Никол Пашинян намерен возглавить правительство страны. Об этом РБК сообщил соратник Пашиняна, член городского совета Еревана и правления партии «Гражданский договор» Ален Симонян.

Он указал, что Пашинян заявит об этом на переговорах с временно исполняющим обязанности премьер-министра Армении Кареном Карапетяном, которые состоятся 25 апреля. Лидер оппозиции намерен пребывать в статусе главы правительства до проведения досрочных выборов в парламент, отметил Симонян.

Ключевым требованием оппозиции после отставки Сержа Саргсяна с поста премьер-министра страны является ​избрание Пашиняна на пост главы правительства, а также парламентские перевыборы, подчеркнул Симонян. «Новым премьер-министром должен стать тот, кого выберет народ. Естественно, получается, что это Пашинян», — указал он. По его словам, народные выборы пройдут на площади Республики в ходе одного из митингов.

На посту премьер-министра Пашинян планирует сформировать временное правительство. Симонян также уверен, что парламент должен утвердить на пост врио премьера именно лидера «Гражданского договора».

Также Симонян сообщил, что на парламентские выборы партия «Гражданский договор», лидером которой является Пашинян, пойдет отдельно, а не в составе существующей сейчас фракции «Елк». «Блока "Елк" де-факто больше не существует... Мы пойдем от партии "Гражданский договор", потому что две другие партии («Светлая Армения» и «Республика» — прим. «Ленты.ру») нас не поддержали в протестах, с какой стати нам с ними оставаться?» — отметил он.

Согласно пункту 3 статьи 149 Конституции Армении в случае отставки премьер-министра и после принятия отставки правительства парламентские фракции обладают правом выдвинуть своих кандидатов на пост премьер-министра в течение семи дней. Затем Национальное собрание Армении должно избрать нового премьера большинством голосов. Фракция «Елк» представлена в армянском парламенте девятью депутатами (всего их 105).

Серж Саргсян заявил об уходе с должности премьера днем 23 апреля после 10 дней массовых протестов в Ереване. Исполняющим обязанности главы правительства стал первый вице-премьер Карен Карапетян.

С 13 апреля в столице Армении и других городах страны проходили акции протеста из-за назначения Саргсяна на должность премьер-министра. В Ереване активисты блокировали здания государственных органов, происходили стычки с полицией. Национальное собрание Армении избрало Саргсяна премьер-министром 17 апреля, в тот же день Пашинян объявил о начале «бархатной революции» в Армении.

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