Правительство Армении отправлено в отставку

Президент Армении Армен Саркисян подписал указ об отставке правительства. Об этом сообщается на сайте главы государства.

«Руководствуясь статьей 130 конституции, принять отставку правительства Республики Армения», — говорится в заявлении Саркисяна.

Ранее 23 апреля в отставку ушел премьер-министр страны Серж Саргсян, исполняющим обязанности главы правительства стал первый вице-премьер Карен Карапетян. Он уже занимал должность премьера перед назначением Саргсяна — с сентября 2016 года по 17 апреля 2018 года.

Материалы по теме «Разводят тут армянский Афганистан» В Ереване продолжаются протесты. Майдан не за горами?

Серж Саргсян заявил об уходе с должности премьера днем 23 апреля после 10 дней массовых протестов в Ереване. «Создавшаяся ситуация имеет несколько решений, но ни на одно из них я не пойду. Это не мое. Я оставляю пост руководителя страны, должность премьер-министра», — говорится в его заявлении.

С 13 апреля в столице Армении проходили акции протеста из-за назначения Саргсяна на должность премьер-министра страны. Активисты блокировали здания государственных органов, в городе происходили стычки с полицией. Национальное собрание Армении избрало Саргсяна премьер-министром 17 апреля, в тот же день лидер партии «Гражданский договор», депутат оппозиционной парламентской фракции «Елк» («Выход») Никол Пашинян объявил о начале «бархатной революции» в Армении.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!