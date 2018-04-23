Армяне встретили отставку Саргсяна ликованием

Жители Еревана встретили новость об отставке премьер-министра Армении Сержа Саргсяна ликованием, в городе начались народные гуляния. Об этом сообщает «Sputnik Армения», видео опубликовано на YouTube-канале Factor tv.

Площадь Республики и все ведущие к ней улицы в центре города заполнены людьми, приветствующими отставку Саргсяна.

«Гордый армянский народ, ты победил! Поздравляю», — написал в своем Facebook лидер протестного движения Никол Пашинян, освобожденный из полицейского участка за час до отставки премьера.

Серж Саргсян заявил об уходе с должности днем 23 апреля. «Пашинян был прав, я был не прав. Создавшаяся ситуация имеет несколько решений, но ни на одно из них я не пойду. Это не мое. Я оставляю пост руководителя страны, должность премьер-министра», — говорится в его заявлении.

Акции протеста из-за назначения Саргсяна на должность премьер-министра начались в Ереване 13 апреля. Активисты блокировали здания государственных органов, в городе происходили стычки с полициейНациональное собрание Армении избрало Саргсяна премьер-министром 17 апреля, в тот же день Пашинян объявил о начале «бархатной революции» в Армении.

С 2008 по 2018 годы Саргсян был президентом Армении. В декабре 2015 года в конституцию страны были приняты поправки, согласно которым премьер-министр Армении становится фактическим главой государства. Президент, согласно этим же поправкам, получает лишь представительские функции.

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