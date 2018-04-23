Военные присоединились к протестам в Ереване

В Ереване в демонстрациях против назначения Сержа Саргсяна премьер-министром Армении участвуют люди в военной форме с шевронами миротворцев. Об этом сообщает агентство «Новости-Армения».

По информации издания, в шествии принимают участие более 50 военнослужащих.

Как пишет РИА Новости, люди в форме утверждают, что служат в вооруженных силах, от комментариев они отказываются.

По данным Sputnik Армения, речь идет о военнослужащих миротворческой бригады Минобороны. В министерстве подтвердили эту информацию и осудили участие военных в протестах.

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На вопрос корреспондента «Радио Азатутюн» (армянская служба «Радио Свобода»), как они покинули территорию военной части, где служат, молодые люди ответили: «Мы присоединились к народу, мы с нашим народом».

На YouTube-канале радиостанции опубликован ролик с участвующими в шествии миротворцами.

В Facebook также опубликована запись, на которой запечатлено, как солдаты выбегают с территории части.

Протесты в Ереване начались 16 апреля, когда правящая Республиканская партия официально выдвинула Саргсяна на пост главы правительства. Лидера протестующих, главу оппозиционной партии Армении «Гражданский договор» Никола Пашиняна и двух его соратников задержали 22 апреля, полиция разогнала демонстрантов в центре армянской столицы.

Участники акций протеста требуют освобождения Пашиняна и его товарищей, отставки Саргсяна и проведения досрочных парламентских выборов, добавляет News.am. Портал уточняет, что к демонстрациям присоединились студенты, в разных частях Еревана проходит несколько шествий и протестных акций, одна из групп демонстрантов перекрыла перекресток улиц Корюна и Терьяна.

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