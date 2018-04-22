В Ереване задержали главу оппозиции и начали разгон демонстрантов

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В Ереване во время протестов задержали лидера оппозиции Никола Пашиняна. Видео задержания и столкновений с полицией опубликовал Telegram-канал Novostayn.

«Интерфакс» передает, что вместе с Пашиняном задержаны депутаты Сасун Микаелян и Арарат Мирзоян, все они представляют в парламенте оппозиционную фракцию «Елк». Полиция начала разгон шествия протестующих в центре Еревана, силовики использовали свето-шумовые гранаты.

В Армении несколько дней продолжаются протесты. Они связаны с назначением бывшего президента страны Сержа Саргсяна по пост премьер-министра. Решение об этом было принято 17 апреля, в то же утро лидер оппозиции объявил «бархатную революцию». Премьер-министр в Армении стал ключевой государственной фигурой после отказа от президентской формы правления в пользу парламентской республики в конце 2017 года.

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