Армянская оппозиция переманит полицейских на свою сторону деньгами

Полицейские Армении, которые присоединятся к протестующим против назначения бывшего президента страны Сержа Саргсяна на должность премьер-министра, получат денежное вознаграждение. С таким заявлением выступил один из лидеров демонстрантов Армен Григорян, передает ТАСС.

Материалы по теме Армянский бунт Почему в Ереване штурмуют парламент и дерутся с полицией

«Первый полицейский, который станет нашим соратником и примкнет к нашей борьбе, получит 10 тысяч долларов. Все остальные получат по 2 тысячи долларов», — сказал Григорян. Он подчеркнул, что деньги пообещал представитель армянской диаспоры за границей.

На улицах Еревана и Гюмри продолжаются акции протеста оппозиции, которые возглавляет лидер партии «Гражданский договор», депутат оппозиционной парламентской фракции «Елк» («Выход») Никол Пашинян. Протестующие 18 апреля ненадолго заблокировали подступы к резиденции премьер-министра Армении на проспекте Баграмяна, а также устроили шествие по улицам Еревана, которое завершилось митингом на площади Республики.

Пашинян объявил о создании в стране революционного комитета, который, по задумке оппозиционера, должен привести движение к победе. «В Ереване нет улиц и площадей, которые не наши. Этим мы уже победили», — сказал он.

Депутаты Национального собрания Армении 17 апреля проголосовали за назначение Саргсяна на пост премьер-министра. Согласно поправкам в конституцию страны, принятым в декабре 2015 года, с 2018-го премьер-министр Армении становится фактическим главой государства. С 2008 по 2018 год Саргсян был президентом Армении. После него должность занял Армен Саркисян, который, согласно тем же поправкам, получает представительские функции. В отличие от президента, который теперь может занимать свой пост не более одного семилетнего срока, премьер-министр может избираться неограниченное количество раз.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!