Президент Армении объяснил протесты в стране

К народным волнениям в Армении привели отсутствие веры в будущее, социальные трудности и чувство неудовлетворенности. Об этом заявил президент страны Армен Саркисян, передает РИА Новости.

Он также отметил, что ценит решение Сержа Саргсяна оставить пост лидера страны, которое позволило избежать столкновений.

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В Ереване с 13 апреля проходили массовые акции протеста из-за назначения Саргсяна, который был президентом Армении, на должность главы правительства.

Саргсян занимал пост президента Армении с 2008-го по 2018 год, после истечения его полномочий правящая Республиканская партия приняла решение выдвинуть его на должность главы правительства. Парламент проголосовал за назначение Саргсяна 17 апреля.

Армения отказалась от президентской формы правления в пользу парламентской республики после референдума в декабре 2017 года. За конституционную реформу проголосовали 63,37 процента избирателей.

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