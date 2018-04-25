В Армении опровергли слухи об отставке временного премьера

Пресс-секретарь премьер-министра Армении Арам Араратян опроверг сообщения об отставке временно исполняющего обязанности главы правительства Карена Карапетяна. Об этом он написал в среду, 25 апреля, на своей странице в Facebook.

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«Информация об отставке Карапетяна является слухами, дезинформацией и не соответствует действительности», — сообщил он.

Ранее в среду депутат Национального собрания Армении от фракции «Елк» и один из руководителей оппозиционного движения страны Арарат Мирзоян сообщил об отставке Карапетяна. «Хочу первым сообщить эту прекрасную новость. Отставка. Победа», — написал он.

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В Армении утром 25 апреля возобновились протесты против правящей Республиканской партии. Накануне лидер оппозиции, депутат Национального собрания Никол Пашинян заявил, что протесты в стране продолжатся даже после отставки Сержа Саргсяна с поста премьер-министра. Он подчеркнул, что этот пост должен занять человек из народа, а не из Республиканской партии, и заявил о намерении возглавить правительство страны.

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Саргсян, с 2008 по 2018 год занимавший пост президента, подал в отставку 23 апреля после 10 дней массовых протестов против его назначения. Он был избран на свой пост 17 апреля, в тот же день Пашинян объявил о начале «бархатной революции» в стране.

Армения отказалась от президентской формы правления в пользу парламентской республики после референдума в декабре 2015 года. За конституционную реформу проголосовали 63,37 процента избирателей.

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