Депутаты парламента Армении начали переходить на сторону оппозиции

Два депутата фракции Национального собрания Армении «Дашнакцутюн», входящей в правящую в стране коалицию, объявили о присоединении к движению Никола Пашиняна, которое добивается смены власти в стране. Об этом сообщает РИА Новости.

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«Я нахожусь в командировке в Батуми с 22 по 26 апреля, участвую в мероприятии в рамках Парламентской ассамблеи НАТО, но внимательно слежу за происходящими в Армении событиями и выражаю свою солидарность с народной революцией и ее лидером Николом Пашиняном», — заявил депутат Сурен Манукян. К Манукяну присоединился и его коллега Андраник Карапетян.

Позже о выходе из соглашения о коалиционном партнерстве с правящей Республиканской партией заявила и сама фракция «Дашнакцутюн», передает «Интерфакс». По мнению руководства «Дашнакцутюн», парламент должен избрать пользующегося доверием народа премьер-министра, который снизит внутриполитическое напряжение и гарантирует решение накопившихся проблем.

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Фракция «Дашнакцутюн» в 105-местном парламенте Армении состоит из семи депутатов. В рамках коалиционного партнерства с Республиканской партией в правительстве Армении «Дашнакцутюн» обладала тремя министерскими портфелями — охраны природы, территориального управления и развития, образования и науки.

25 апреля лидер протестующих, депутат Национального собрания Никол Пашинян заявил, что оппозиция требует «полной и безоговорочной капитуляции» правящей в стране Республиканской партии.

В Армении утром 25 апреля возобновились протесты против правящей Республиканской партии. Накануне Пашинян сообщил, что протесты в стране продолжатся даже после отставки Сержа Саргсяна с поста премьер-министра. Он подчеркнул, что новым премьером должен стать человек не из Республиканской партии, и заявил о намерении возглавить правительство.

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Саргсян, с 2008 по 2018 год занимавший пост президента, подал в отставку 23 апреля после 10 дней массовых протестов против его назначения. Он был избран на свой пост 17 апреля, в тот же день Пашинян объявил о начале «бархатной революции» в стране.

Армения отказалась от президентской формы правления в пользу парламентской республики после референдума в декабре 2015 года. За конституционную реформу проголосовали 63,37 процента избирателей.

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