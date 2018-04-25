Лидера армянской оппозиции выдвинули на пост премьер-министра страны

Оппозиционная фракция «Елк» в Национальном собрании Армении выдвинула на пост премьер-министра страны кандидатуру лидера протестного движения, руководителя фракции Никола Пашиняна. Об этом говорится в заявлении фракции, передает РИА Новости.

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Пашинян возглавит правительство, если за него проголосуют 53 из 105 депутатов однопалатного парламента Армении. Сторонники Пашиняна уже заручились поддержкой 40 парламентариев (фракция «Елк» и блок «Царукян»). Если все семь депутатов от фракции «Дашнакцутюн», которая ранее в среду объявила о выходе из правящей коалиции, проголосуют за Пашиняна, ему понадобятся еще шесть голосов, отмечает ТАСС.

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25 апреля Пашинян заявил, что оппозиция требует «полной и безоговорочной капитуляции» правящей в стране Республиканской партии.

В среду утром в Армении возобновились протесты против правящей Республиканской партии. Накануне Пашинян сообщил, что протесты в стране продолжатся даже после отставки Сержа Саргсяна с поста премьер-министра. Он подчеркнул, что новым премьером должен стать человек не из Республиканской партии, и заявил о намерении возглавить правительство.

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Саргсян, с 2008 по 2018 год занимавший пост президента, подал в отставку 23 апреля после 10 дней массовых протестов против его назначения. Он был избран на свой пост 17 апреля, в тот же день Пашинян объявил о начале «бархатной революции» в стране.

Армения отказалась от президентской формы правления в пользу парламентской республики после референдума в декабре 2015 года. За конституционную реформу проголосовали 63,37 процента избирателей.

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