Армянская оппозиция объявила о начале «второго раунда революции»

Лидер протестного движения в Армении, депутат Национального собрания Никол Пашинян объявил, что оппозиция приняла стратегические решения относительно «второго раунда революции» в стране. С таким заявлением он выступил в четверг, 26 апреля, передает ТАСС.
«Я только что закончил совещание со своими сторонниками. Мы приняли стратегическое решение относительно второго раунда бархатной революции. Оппозиционное движение должно сделать все, чтобы этот процесс достиг реальных изменений», — указал политик.
Все принятые решения Пашинян пообещал огласить вечером в четверг на митинге на площади Республики. На своей странице в Facebook он написал, что «политических торгов не будет, а революция продолжается».
В Армении продолжаются протесты против правящей в стране Республиканской партии. 25 апреля Пашинян заявил, что оппозиция требует ее «полной и безоговорочной капитуляции».
Перед этим оппозиции удалось добиться отставки бывшего президента Сержа Саргсяна с поста премьер-министра. Пашинян объявил, что протесты будут продолжены и после ухода Саргсяна, а также подчеркнул, что пост премьера должен занять человек из народа, а не из Республиканской партии, и сообщил о намерении возглавить правительство.