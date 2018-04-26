Армянская оппозиция объявила о начале «второго раунда революции»

Лидер протестного движения в Армении, депутат Национального собрания Никол Пашинян объявил, что оппозиция приняла стратегические решения относительно «второго раунда революции» в стране. С таким заявлением он выступил в четверг, 26 апреля, передает ТАСС.

Материалы по теме «Мы сделали последний шаг» Почему армяне вышли на улицы и будут бороться до конца

«Я только что закончил совещание со своими сторонниками. Мы приняли стратегическое решение относительно второго раунда бархатной революции. Оппозиционное движение должно сделать все, чтобы этот процесс достиг реальных изменений», — указал политик.

Все принятые решения Пашинян пообещал огласить вечером в четверг на митинге на площади Республики. На своей странице в Facebook он написал, что «политических торгов не будет, а революция продолжается».

Материалы по теме Теперь заживут Армяне прогнали Саргсяна. Празднует вся страна

В Армении продолжаются протесты против правящей в стране Республиканской партии. 25 апреля Пашинян заявил, что оппозиция требует ее «полной и безоговорочной капитуляции».

Перед этим оппозиции удалось добиться отставки бывшего президента Сержа Саргсяна с поста премьер-министра. Пашинян объявил, что протесты будут продолжены и после ухода Саргсяна, а также подчеркнул, что пост премьера должен занять человек из народа, а не из Республиканской партии, и сообщил о намерении возглавить правительство.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!