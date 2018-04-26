Лидер армянской оппозиции объявил себя «кандидатом от народа»

Лидер протестного движения в Армении, депутат Национального собрания Никол Пашинян заявил, что если парламент не изберет его премьер-министром, на этот пост «не будет избран никто». С таким заявлением он выступил на митинге в Ереване в четверг, 26 апреля, передает Panorama.am.

«На этой площади [Республики] я был выдвинут вами как кандидат в премьер-министры Армении от народа, это очень ответственный статус, и посему мы ожидаем, что все фракции Национального собрания путем консенсуса выразят уважение к этому решению», — сказал он.

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«Проблема не в том, чтобы я стал премьером, а в ликвидации коррумпированной, недемократической системы в Армении», — добавил Пашинян. Он также пообещал не идти на закулисные договоренности с правящей Республиканской партией «за спиной народа».

«Ждем, чтобы все парламентские фракции 1 мая (в день выборов нового премьера в Национальном собрании — прим. "Ленты.ру") признали победу народа неукоснительно, без предусловий и безоговорочно, победа народа должна быть зафиксирована также де-юре», — заявил оппозиционер.

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Ранее в четверг Пашинян объявил о начале «второго раунда революции» в Армении. Днем ранее Пашинян заявил, что оппозиция требует «полной и безоговорочной капитуляции» правящей в стране Республиканской партии.

Перед этим оппозиции удалось добиться отставки бывшего президента Сержа Саргсяна с поста премьер-министра. Пашинян объявил, что протесты будут продолжены и после его ухода, а также подчеркнул, что пост премьера должен занять человек из народа, а не из Республиканской партии, и сообщил о намерении возглавить правительство.

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