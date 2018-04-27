Лидер армянской оппозиции пообещал оставить страну в ОДКБ после смены власти

Лидер протестного движения в Армении, депутат Национального собрания Никол Пашинян заявил, что страна и в случае прихода оппозиции к власти останется членом Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом он заявил в пятницу, 27 апреля, во время митинга в городе Гюмри, передает РИА Новости.

«Я гарантирую, что Армения останется в составе ОДКБ. Потому что это отвечает национальным интересам Армении. Мы будем работать над тем, чтобы эта организация была более эффективной и обеспечила дополнительные гарантии безопасности Армении и [непризнанной Нагорно-Карабахской Республике]», — сказал он.

Пашинян вновь подчеркнул, что оппозиционное движение не настроено враждебно к России. При этом он заметил, что «Армения останется верной всем международным обязательствам», в том числе, с Европейским союзом и Евразийским экономическим союзом.

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Ранее в пятницу Пашинян заявил о намерении оппозиционных сил бойкотировать досрочные парламентские выборы в стране, если до них премьер-министром не станет «кандидат от народа». Бойкот возможен и в случае, если правящая Республиканская партия Армении выдвинет своего кандидата на пост премьера, указал Пашинян. «Если премьером не будет кандидат от народа, мы, скорее всего, будем бойкотировать парламентские выборы», — цитирует его ТАСС.

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Пашинян подчеркнул, что никакого влияния извне на ситуацию в республике нет. «Российская Федерация как государство, уважающее международное право, не вмешивается во внутренние дела Армении», — сообщил политик, добавив, что такой же позиции придерживаются «Евросоюз и другие страны».

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Также Пашинян объявил, что протесты в Ереване прекратятся до 29 апреля, но указал, что выступления оппозиции переместятся в Гюмри и Ванадзор — второй и третий по величине города страны.

26 апреля, выступая на митинге в Ереване, Пашинян объявил себя «кандидатом от народа» и заявил, что, если Национальное собрание не изберет его премьер-министром страны, на этот пост «не будет избран никто».

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Ранее в тот же день Пашинян объявил о начале «второго раунда революции» в Армении. В среду Пашинян заявил, что оппозиция требует «полной и безоговорочной капитуляции» правящей в стране Республиканской партии.

Перед этим оппозиции удалось добиться отставки бывшего президента Сержа Саргсяна с поста премьер-министра. Пашинян объявил, что протесты будут продолжены и после его ухода, а также подчеркнул, что пост премьера должен занять человек из народа, а не из Республиканской партии, и сообщил о намерении возглавить правительство.

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