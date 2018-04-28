Лидер армянской оппозиции объявил о возобновлении протестов

Лидер протестного движения в Армении, депутат Национального собрания Никол Пашинян призвал сторонников к возобновлению акций протеста с 29 апреля. С таким заявлением он выступил на митинге оппозиции в городе Иджеван, передает «Интерфакс».

«Все акции протеста, акции гражданского неповиновения должны быть возобновлены с новой силой. Победа народа должна быть признана», — сказал политик.

Пашинян подчеркнул, что протестующие ведут ненасильственное сопротивление: «Наша борьба ненасильственная, это борьба поднятых рук. Наши действия сильны и решительны, но в наших действиях не может быть насилия».

Он также призвал организовать массовые шествия в Ереване 1 мая — в день выборов нового премьер-министра Армении.

Пашинян 27 апреля заявил о намерении оппозиционных сил бойкотировать досрочные парламентские выборы в стране, если до них премьер-министром не станет «кандидат от народа». Бойкот возможен и в случае, если правящая Республиканская партия Армении выдвинет своего кандидата на пост премьера, указал Пашинян. «Если премьером не будет кандидат от народа, мы, скорее всего, будем бойкотировать парламентские выборы», — сказал он.

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Ранее на митинге в Ереване Пашинян объявил себя «кандидатом от народа» и заявил, что, если Национальное собрание не изберет его премьер-министром страны, на этот пост «не будет избран никто».

Также он сообщил о начале «второго раунда революции» в Армении и о требовании «полной и безоговорочной капитуляции» правящей в стране Республиканской партии.

Перед этим оппозиции удалось добиться отставки бывшего президента Сержа Саргсяна с поста премьер-министра. Пашинян объявил, что протесты будут продолжены и после его ухода, а также подчеркнул, что пост премьера должен занять человек из народа, а не из Республиканской партии, и сообщил о намерении возглавить правительство.

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