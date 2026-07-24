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14:11, 24 июля 2026 (обновлено: 14:28, 24 июля 2026)Из жизни

Убийство 14-летней давности раскрыли благодаря вилке

В США убийство 14-летней давности раскрыли благодаря пластиковой вилке
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Arlington Police Department

В штате Техас, США, раскрыли дело 32-летней Ирасемы Чавес, которую 14 лет назад более ста раз ударили ножом. Об этом сообщает People.

20 января 2012 года некто расправился с Чавес в ее же квартире. По записям камер наблюдения в доме следователи установили, что к женщине пришел некий человек в мешковатой одежде, определить пол и возраст которого не удалось. После короткого разговора на лестничной площадке Чавес впустила гостя.

На месте преступления нашли каплю крови. Позднее выяснилось, что она принадлежит неизвестной женщине латиноамериканского происхождения. Тогда эта улика не помогла расследованию. Следователи вышли на подозреваемую только в 2026 году с помощью пластиковой вилки.

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Убийцей оказалась 42-летняя Майра Веласкес, которая была близкой подругой Чавес. В мае сотрудникам полиции удалось найти выброшенную пластиковую вилку с образцами ее ДНК. Экспертиза подтвердила, что кровь с места преступления принадлежит Веласкес.

После преступления Веласкес завела семью, сделала карьеру риелтора и получала почетные награды за успешную работу в крупных агентствах. В социальных сетях она часто выкладывала фото и видео о своих путешествиях по миру с родными.

Мотивы женщины остаются неизвестны. Она ожидает суда.

Ранее сообщалось, что в США арестован мужчина, который годами анонимно сообщал в полицию о том, где спрятаны останки его жертвы. Благодаря информатору полицейские нашли останки, а затем арестовали его.

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