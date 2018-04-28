Правящая партия Армении подчинилась требованию оппозиции

Правящая в Армении Республиканская партия не будет выдвигать своего кандидата в премьер-министры на выборах, которые состоятся 1 мая. Об этом сообщил вице-спикер парламента, пресс-секретарь партии Эдуард Шармазанов, передает Aysor.

«Состоялась встреча с бывшим премьер-министром Сержем Саргсяном и исполняющим обязанности премьера Кареном Карапетяном. По результатам встречи было принято такое решение. Все мы согласны, что это лучшее для Армении решение», — сообщил Шармазанов журналистам.

«Политическая ситуация изменилась. Партия руководствуется исключительно интересами государства. Это осознанное решение», — добавил он. Шармазанов подчеркнул, что партия примет окончательное решение относительно голосования 1 мая накануне выборов. «На данный момент мы не знаем, есть ли другие кандидаты на пост премьера, кроме Никола Пашиняна», — цитирует Шармазанова «Интерфакс».

Сам лидер протестного движения Пашинян узнал о решении Республиканской партии на митинге. «Это неплохо, но и не совсем хорошо. Было бы хорошо, если бы Республиканская партия объявила, что вместе с другими фракциями поддержит "народного" кандидата в премьер-министры», — сообщил он сторонникам.

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«Процветающая Армения», вторая по величине фракция Национального собрания Армении (31 из 105; Республиканская партия имеет 58 мест) проголосует 1 мая за Пашиняна, сообщил РБК близкий к партии источник.

Пашинян призвал своих сторонников к возобновлению акций протеста с 29 апреля. «Все акции протеста, акции гражданского неповиновения должны быть возобновлены с новой силой. Победа народа должна быть признана», — сказал политик. Политик призвал организовать массовые шествия в Ереване 1 мая — в день выборов нового премьер-министра Армении.

Ранее он объявил себя «кандидатом от народа» и заявил, что, если Национальное собрание не изберет его премьер-министром страны, на этот пост «не будет избран никто».

Оппозиции удалось добиться отставки бывшего президента Сержа Саргсяна с поста премьер-министра. Пашинян объявил, что протесты будут продолжены и после его ухода, а также подчеркнул, что пост премьера должен занять человек из народа, а не из Республиканской партии, и сообщил о намерении возглавить правительство.

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