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14:14, 24 июля 2026 (обновлено: 14:41, 24 июля 2026)Экономика

Банк России повысил прогноз по инфляции

Банк России повысил прогноз по инфляции в 2026 году с 4,5–5,5 процента до 6–7 процентов
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

В новом макроэкономическом прогнозе Банка России одним из самых заметных изменений по сравнению с апрельским вариантом стал пересмотр ожиданий по инфляции. С 4,5–5,5 процента в текущем году они увеличились до 6–7 процентов с возвращением к 4 процентам в 2027 году. Документ опубликован на сайте регулятора после заседания совета директоров.

Также ухудшен прогноз по росту ВВП за год — с 0,5–1,5 процента до 0–1 процента, а ожидания по среднему уровню ставки несколько повысились — с 14–14,5 процента до 14,5–14,6 процента.

Центробанк продолжил цикл снижения ключевой ставки, однако, как и в прошлом месяце, опустил ее на символические 0,25 процентных пункта, до 14 процентов годовых.

Как отмечается в пресс-релизе, повышение инфляции и взлет инфляционных ожиданий до максимума с марта 2022 года во многом связаны с разовыми факторами, в то время как устойчивая инфляция осталась в диапазоне 4–5 процентов в пересчете на год, что не мешает смягчению денежно-кредитной политики (ДКП).

Отдельно выделяется, что проинфляционные риски все еще преобладают над дезинфляционными, но теперь основные из них связаны с «более значительным масштабом вторичных эффектов от временного выбытия производственных мощностей в отдельных отраслях», то есть нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ). Что касается дезинфляционных рисков, то они связаны с замедлением внутреннего спроса.

Следующее заседание совета директоров Банка России, на котором состоится обсуждение ключевой ставки, запланировано на 11 сентября, макроэкономический прогноз будет обновлен в октябре.

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