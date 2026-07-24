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14:05, 24 июля 2026 (обновлено: 14:20, 24 июля 2026)Путешествия

Более 120 рейсов задержали в аэропортах Москвы

Более 120 рейсов задержали в аэропортах Москвы после ночных ограничений
Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Более 120 рейсов задержали в аэропортах Москвы из-за ночных ограничений. Это следует из онлайн-табло Внуково, Шереметьево и Домодедово, с которыми ознакомилась «Лента.ру».

Так, во Внуково 13 рейсов задерживаются на вылет, 15 — на прилет. В аэропорту с 10 утра действуют частичные ограничения. В Шереметьево перенесли отправление 30 рейсов, откладывается пребывание более 50 лайнеров. Отменены рейсы в Калининград, Орск и Урфу.

В Домодедово задерживаются 16 рейсов на прилет, один рейс до Санкт-Петербурга отменен. При этом в последних двух воздушных гаванях уже не действуют ограничения.

Из онлайн-табло аэропорта Калининграда Храброво следует, что расписание поменялось суммарно у 45 рейсов, еще шесть — отменены. Изменения в большинстве своем коснулись маршрутов до Москвы и Санкт-Петербурга.

Ранее задержки рейсов в аэропорту Санкт-Петербурга Пулково достигли 20 часов из-за ограничений в ночь на 24 июля. Больше всего корректировать расписание пришлось авиакомпании Turkish Airlines.

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