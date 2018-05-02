Протестующие заняли мэрию армянского города близ российской военной базы

Сторонники армянской оппозиции заняли помещения мэрии города Гюмри. Об этом сообщает «Радио Свобода», публикующая соответствующее видео.

Протестующие требуют, чтобы мэр Гюмри Самвел Баласанян присоединился к акциям гражданского неповиновения и вышел из коалиции с правящей Республиканской партией.

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В этом городе, как напоминает «Радио Свобода», расположен один из гарнизонов 102-й российской военной базы, дислоцированной в Армении. Численность личного состава базы — около четырех тысяч военнослужащих. На объекте находятся зенитные ракетные комплексы С-300В, истребители-перехватчики МиГ-29, вертолеты и другая техника.

Протесты в Армении продолжаются с середины апреля на фоне политического кризиса в стране: 1 мая парламент республики не смог избрать премьер-министра. На этот пост претендовал только лидер оппозиции Никол Пашинян, но за него отказалась голосовать фракция правящей Республиканской партии, имеющая парламентское большинство. После этого Пашинян, в ультимативном порядке требующий избрать его главой правительства, призвал продолжить акции гражданского неповиновения. В результате 2 мая демонстранты заблокировали автомобильные дороги и метрополитен в Ереване, также из-за забастовки начались перебои в работе аэропорта Звартноц.

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