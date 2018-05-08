Пашинян захотел встретиться с Путиным

Избранный во вторник премьер-министром Армении Никол Пашинян заявил, что рассчитывает встретиться с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сам армянский премьер сообщил ТАСС.
Он указал, что намерен провести встречу с российским лидером 14 мая в рамках заседания Высшего Евразийского экономического совета в Сочи.
Также Пашинян объявил, что 9 мая направится в непризнанную Нагорно-Карабахскую республику. Выступая в парламенте Армении, он сообщил, что готов к мирному разрешению карабахского конфликта и переговорам по этому вопросу с Азербайджаном.
Пашинян был избран премьер-министром Армении 8 мая в результате голосования в Национальном собрании страны. За его кандидатуру проголосовали 59 депутатов (при 53 необходимых), против — 42. Премьер-министра удалось избрать благодаря голосам, отданным членами правящей Республиканской партии Армении, которая после назначения Пашиняна объявила об уходе в оппозицию.