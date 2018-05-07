Пашинян назвал Танкяна Саргсяном и пригласил переселиться в Армению

Кандидат на пост премьер-министра Армении, лидер оппозиции Никол Пашинян оговорился во время выступления на митинге своих сторонников в центре Еревана. Он назвал лидера хард-рок-группы System of a Down Сержа Танкяна Саргсяном, по фамилии бывшего премьера страны, сообщает ТАСС.
«Когда Серж Саргсян в аэропорту Звартноц увидел приветствие такого количества людей... Серж, дорогой, прости. Последние 15 лет у меня если Серж, то автоматом Саргсян», — сказал он. Пашинян добавил, что по дороге из аэропорта уговаривал певца переехать на историческую родину.
Танкян, имеющий армянские корни, прибыл в Ереван, чтобы поддержать акции протеста оппозиции. При этом музыкант в своем Instagram предупредил фанатов, что не будет давать концерт. Он исполнил лишь одну песню «Белый аист» на армянском языке.
Певец назвал события в Армении «красивой» революцией. «Я не спал ночами, смотрел онлайн, что происходит на моей родине. Когда время приходит, народ делает свой шаг. И это время в Армении пришло. Мы верим в Пашиняна», — отметил Танкян.
Голосование на выборах премьера назначено на 8 мая. В них будет участвовать единственный кандидат — Никол Пашинян. Во время первого голосования, которое состоялось 1 мая, он также был единственным претендентом на пост, однако фракция правящей Республиканской партии отказалась его поддержать. В итоге Пашинян набрал только 45 голосов депутатов вместо нужных 53. После неудачных выборов оппозиционер призвал продолжить акции протеста в стране, уже на следующий день республиканцы пообещали, что изменят свое решение.