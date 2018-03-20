Трамп позвонил Путину после переизбрания

Президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на чиновника в Белом доме.

Отмечается, что главы государств пообщались во вторник, 20 марта. Какие конкретно темы они обсудили, не уточняется.

За день до этого заместитель пресс-секретаря Белого дома Хоган Гидли заявил, что Трамп пока не собирается связываться по телефону с Владимиром Путиным по случаю его победы на президентских выборах.

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По словам американского чиновника, переизбрание Путина на высший пост не стало неожиданностью для администрации Трампа.

«Мы будем работать, чтобы развивать отношения с Россией, и мы будем накладывать санкции, если Россия будет угрожать нашим интересам. Но мы также будем искать возможность для совместной работы, в случаях когда это соответствует нашим интересам», — заявил Гидли.

В понедельник, 19 марта, мировые лидеры начали поздравлять Путина с победой. Председатель КНР Си Цзиньпин направил телеграмму, президент Казахстана Нурсултан Назарбаев передал поздравления по телефону, официальные послания адресовали российскому лидеру глава Венесуэлы Николас Мадуро, лидер Кубы Рауль Кастро и президент Сербии Александр Вучич. Путина также поздравила канцлер Германии Ангела Меркель.

По данным обработки 99,94 процента протоколов участковых избирательных комиссий, Путин на выборах 76,68 процента (свыше 55 миллионов голосов).

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