В США раскрыли данные о встрече российского адвоката и сына Трампа

Юридический комитет сената Конгресса США опубликовал показания свидетелей по делу о встрече Дональда Трампа-младшего с российским адвокатом Натальей Весельницкой. Как отмечает CNN, в сети для ознакомления доступны примерно две тысячи страниц.

Телеканал указывает, что в стенограммах не содержится информации, которая изменила бы ход расследования спецпрокурора Роберта Мюллера по делу о вмешательстве России в выборы американского президента в 2016 году. Однако интервью показывают, чего именно члены предвыборной кампании нынешнего президента США Дональда Трампа ожидали от Весельницкой.

Комитет опросил большую часть имевших отношение к встрече. Не стали давать показания по делу несколько человек, в том числе зять Трампа Джаред Кушнер и руководитель президентской кампании Трампа Пол Манафорт.

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Среди опубликованных материалов есть и показания организатора встречи, продюсера Роба Голдстоуна. По его словам, он ожидал реальных доказательств того, что компромат на бывшего кандидата от демократов Хиллари Клинтон имеется, однако в целом считал идею мероприятия плохой. В то же время Дональд Трамп-младший заявил, что заранее не говорил отцу о встрече, поскольку озвученная на ней информация могла быть непроверенной.

Как указывает New York Post, из стенограмм также следует, что адвокат Трампа-младшего пытался скоординировать публичные заявления участников встречи. Он связывался как минимум с тремя людьми и предлагал ограничиться заявлением, составленным юристами.

О встрече Весельницкой и Трампа-младшего якобы с целью получения компромата на Хиллари Клинтон стало известно 10 июля 2017 года. Утверждалось, что она прошла в 2016 году, спустя две недели после выдвижения Трампа-старшего на выборы. По сообщениям, в переговорах с адвокатом также принимали участие Манафорт и Кушнер.

Россию неоднократно обвиняли во вмешательстве в выборы президента США. Американские журналисты и чиновники утверждали, что «русские хакеры» якобы похитили корреспонденцию демократов и опубликовали в интернете, а также пытались проникнуть в электронную систему подсчета голосов. Москва отрицает все обвинения.

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