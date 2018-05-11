В США показали «повлиявшую на выборы» российскую рекламу из соцсетей

Демократы из спецкомитета палаты представителей Конгресса США по разведке опубликовали более чем 3,5 тысячи политических рекламных объявлений, якобы распространявшихся российской стороной с целью повлиять на американские президентские выборы в 2016 году. Они размещены на сайте комитета.

«Нет никаких сомнений в том, что Россия стремилась использовать соцстети, чтобы вбить клин между американцами в попытке повлиять на выборы в 2016 году», — указал зампредседателя комитета Адам Шифф. Как отмечается в сообщении, реклама якобы публиковалась в Facebook по заказу Агентства интернет-исследований, которое называется «фабрикой троллей».

«Россия пыталась разделить нас по принципу расы, страны происхождения, религии и политическим партиям», — заявил Шифф. Он заявил, что для этого в соцсетях создавались фейковые аккаунты, страницы и сообщества. Причем использовать пытались обеспокоенность американцев конкретными проблемами в стране, добавил демократ.

В подборке присутствует реклама со второго квартала 2015 года по третий квартал 2017-го. Значительная часть объявлений касается проблем темнокожего населения США, в некоторых поднимается вопрос мигрантов, проблемы ЛГБТ-сообщества, безопасности на улицах и призывы не голосовать за кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон. Впрочем, некоторые публикации неоднозначны и совершенно не похожи на политические. К примеру, к таким можно отнести шутку про «эволюционирование в кота» как ответ на вопрос «Каким вы видите себя через 10 лет?».

Ранее на этой неделе комитет сената США по разведке распространил шестистраничный рассекреченный отрывок из доклада, где обвинил Россию в попытках вмешательства в выборы в США в 2016 году, но не подтвердил какое-либо влияние этого «вмешательства».

США неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве в президентскую кампанию с целью помочь республиканцу Дональду Трампу победить на выборах. По предположениям представителей американских властей, российские хакеры взломали серверы Национального комитета Демократической партии, а также партийного комитета по выборам в Конгресс. Российские власти все обвинения опровергают.

В середине февраля 2018 года США опубликовали список обвиняемых во вмешательстве. В него вошло в том числе располагающееся в Санкт-Петербурге Агентство интернет-исследований.

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