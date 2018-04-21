Встречавшаяся с сыном Трампа российский адвокат объяснилась

Российский адвокат Наталья Весельницкая дала показания сенатской комиссии США по делу о якобы вмешательстве России в выборы американского президента. Об этом она рассказала «Интерфаксу» в субботу, 21 апреля.

По ее словам, встреча прошла еще 26 марта в Берлине. Весельницкая рассказала, что по разведке Сената США сам направил ей письмо с запросом на проведение закрытого интервью со следователями. Она пыталась назначить встречу в таком месте, где присутствуют не только представители российской и американской сторон, но и различные международные организации, однако сенатская комиссия дала ей на выбор только четыре города.

«Я официально заявила, что никаких контактов у меня с людьми из окружения Дональда Трампа не было, у меня была лишь встреча с другом сына одного из моих клиентов — Дональдом Трампом-младшим», — подчеркнула Весельницкая.

Она подчеркнула, что та встреча носила частный характер и не имела отношения ни к самому Трампу-старшему, ни к его конкуренту на выборах Хиллари Клинтон, ни к выборам в целом.

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Кроме того, Весельницкой задавали вопросы о взломе почты комитета Демократической партии США и просили поделиться соображениями относительно связей между людьми, стоящими за «досье Трампа». Она пояснила, что протокол интервью еще не готов и не может быть ей выдан. «Единственное — они могут дать его на мою вычитку, чтобы я удостоверилась в том, что мои слова зафиксированы верно», — отметила адвокат.

О встрече Весельницкой и Трампа-младшего якобы с целью получения компромата на кандидата в президенты США от демократов Хиллари Клинтон стало известно 10 июля 2017 года. Утверждалось, что она прошла в 2016 году спустя две недели после выдвижения Трампа-старшего на выборы. По сообщениям, в переговорах с адвокатом также принимали участие руководитель президентской кампании Трампа Пол Манафорт и Джаред Кушнер, зять действующего президента.

Россию неоднократно обвиняли во вмешательстве в выборы президента США. Американские журналисты и чиновники утверждали, что «русские хакеры» якобы похитили корреспонденцию демократов и опубликовали в интернете, а также пытались проникнуть в электронную систему подсчета голосов. Москва отрицает все обвинения.

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