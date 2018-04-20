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Демократы подали в суд на Россию, помощников Трампа и WikiLeaks

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Национальный комитет Демократической партии США подал в суд многомиллионный иск, в котором обвиняет правительство России, помощников Дональда Трампа и WikiLeaks в сговоре во время президентской кампании 2016 года. Об этом сообщает в пятницу, 20 апреля, The Washington Post.

Иск подан в федеральный окружной суд Манхэттена. В нем утверждается, что высокопоставленные представители кампании республиканца сговорились с российским правительством «и его военным шпионским агентством» с целью привести Трампа к власти. Сделать они это якобы решили, взломав компьютерные сети Демократической партии, чтобы нанести ущерб ее кандидату — Хиллари Клинтон. В то же время сам Трамп не фигурирует в качестве обвиняемого.

В жалобе утверждается, что Россия не имеет права на иммунитет от судебного преследования, поскольку взлом серверов — это нарушение частной собственности «ради кражи коммерческой тайны и экономического шпионажа». Партия также требует миллионы долларов компенсации за ущерб, нанесенный хакерами: подорванные возможности общаться с избирателями, собирать пожертвования и эффективно функционировать.

«В ходе президентской кампании 2016 года Россия совершила решительное нападение на нашу демократию, и нашла для этого готового и активного партнера: кампанию Дональда Трампа», — заявил председатель комитета Томас Перес. По его словам, союз с враждебным государством ради повышения шансов на победу на выборах — акт беспрецедентного предательства.

Трамп ранее неоднократно заявлял, что никакого сговора не было. Он указывал, что причины плохих отношений с Россией во многом обусловлены расследованием его предполагаемых связей с Москвой.

США неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве в президентскую кампанию с целью помочь Трампу победить на выборах. По предположениям представителей американских властей, в июле российские хакеры взломали серверы Национального комитета Демократической партии, а также партийного комитета по выборам в Конгресс. Высказывались и подозрения, что Россия могла пытаться повлиять на процесс голосования путем взлома счетных машин. Москва все обвинения последовательно опровергала.

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