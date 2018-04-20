Власти США перечислили условия для улучшения отношений с Москвой

Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон встретился с российским послом в США Анатолием Антоновым. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление Белого дома.

«На своей первой встрече стороны обсудили состояние отношений между Соединенными Штатами и Россией. Болтон отметил, что улучшение отношений пойдет на пользу и Вашингтону, и Москве, однако для этого необходимо обсудить утверждения о «вмешательстве» Кремля в американские выборы в 2016 году и о возможной причастности к отравлению бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля в британском Солсбери. Москва отвергает оба обвинения.

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Помимо этого, Болтон выразил Антонову обеспокоенность Белого дома касательно ситуации на Украине и в Сирии.

Одновременно с этой новостью на сайте американского внешнеполитического ведомства появился анонс предстоящей встречи заместителя госсекретаря США по политическим вопросам Томаса Шеннона и российского посла. Мероприятие состоится 20 апреля в Госдепартаменте и пройдет в закрытом режиме.

26 марта США приняли решение о высылке 60 российских дипломатов в связи с отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Великобритании. Сообщалось, что среди них 12 сотрудников миссии при ООН, которых назвали «офицерами российской разведки».

В ноябре 2017 года Антонов посетовал на то, что все его запросы в Конгресс США о встрече с американскими законотворцами закончились провалом.

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